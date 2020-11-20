Хафизов Ильнар Фанилевич

Общая информация

Родился 14 июля 1984 года в д. Асан-Елга Куморского района ТАССР.

Образование

2006 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «филолог».

2015 г. — окончил Казанский (Приволжский) государственный университет по специальности «менеджмент организации». Владеет немецким и английским языками.

Трудовая деятельность

2004-2007 гг. — журналист ТРК «Кукмара авазы».

2008 г. — редактор, журналист ОАО «Татмедиа» ТРК «Кукмара авазы».

2008-2011 гг. — начальник отдела культуры исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

Март-ноябрь 2011 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

2011-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

2015-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ.

С ноября 2020 г. — генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг».

Имеет классный чин муниципального советника первого класса.

Награды и звания

Награжден благодарностью президента РТ (2019 г.).

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