Хафизов Ильнар Фанилевич
Общая информация
Родился 14 июля 1984 года в д. Асан-Елга Куморского района ТАССР.
Образование
2006 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «филолог».
2015 г. — окончил Казанский (Приволжский) государственный университет по специальности «менеджмент организации». Владеет немецким и английским языками.
Трудовая деятельность
2004-2007 гг. — журналист ТРК «Кукмара авазы».
2008 г. — редактор, журналист ОАО «Татмедиа» ТРК «Кукмара авазы».
2008-2011 гг. — начальник отдела культуры исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.
Март-ноябрь 2011 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.
2011-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.
2015-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ.
С ноября 2020 г. — генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг».
Имеет классный чин муниципального советника первого класса.
Награды и звания
Награжден благодарностью президента РТ (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Карбышева, 5А
- Телефон: (843) 562-07-00
Дата последнего обновления: 20.11.2020