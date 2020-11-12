В СК по РТ выразили соболезнования по случаю смерти ветерана Бориса Кузнецова

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

В Следственном комитете выразили соболезнования по случаю смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан часто навещали ветерана.

Фото: Олег Тихонов

«Несмотря на преклонный возраст, Борис Кириллович до конца дней вел активную общественную жизнь, участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, в ветеранском движении. Тот, кто хоть раз общался с этим человеком, уже не мог забыть его острый ум, его рассказы про непростую, но интересную и насыщенную событиями жизнь, про военное прошлое», — вспоминают о нем в ведомстве.

О смерти в Казани Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стало известно сегодня утром. Причиной смерти стали осложнения на сердце в результате лечения ноги.

