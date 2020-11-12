В СК по РТ выразили соболезнования по случаю смерти ветерана Бориса Кузнецова
В Следственном комитете выразили соболезнования по случаю смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан часто навещали ветерана.
«Несмотря на преклонный возраст, Борис Кириллович до конца дней вел активную общественную жизнь, участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, в ветеранском движении. Тот, кто хоть раз общался с этим человеком, уже не мог забыть его острый ум, его рассказы про непростую, но интересную и насыщенную событиями жизнь, про военное прошлое», — вспоминают о нем в ведомстве.
О смерти в Казани Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стало известно сегодня утром. Причиной смерти стали осложнения на сердце в результате лечения ноги.
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