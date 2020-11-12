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Внук Героя Советского Союза Бориса Кузнецова назвал причину смерти ветерана

11:10, 12.11.2020 1
Внук Героя Советского Союза Бориса Кузнецова назвал причину смерти ветерана
Фото: Олег Тихонов

Причиной смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стали осложнения на сердце в результате лечения ноги, сообщил «Реальному времени» внук ветерана Александр Иваньчиков.

«В ноге был тромб. Его начали лечить медикаментозно. Это дало осложнение на сердце, сердце не выдержало и он умер», — рассказал родственник умершего.

«Ковида никакого не было, тест отрицательный», — добавил внук Кузнецова.

Фото: wikipedia.org

О смерти в Казани Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стало известно сегодня утром.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:14
    Загубили.. Операции сейчас не делают совсем? Ну да.. только теститруют!
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