Внук Героя Советского Союза Бориса Кузнецова назвал причину смерти ветерана

Фото: Олег Тихонов

Причиной смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стали осложнения на сердце в результате лечения ноги, сообщил «Реальному времени» внук ветерана Александр Иваньчиков.

«В ноге был тромб. Его начали лечить медикаментозно. Это дало осложнение на сердце, сердце не выдержало и он умер», — рассказал родственник умершего.

«Ковида никакого не было, тест отрицательный», — добавил внук Кузнецова.

Фото: wikipedia.org

О смерти в Казани Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стало известно сегодня утром.



Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.

