Внук Героя Советского Союза Бориса Кузнецова назвал причину смерти ветерана
Причиной смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стали осложнения на сердце в результате лечения ноги, сообщил «Реальному времени» внук ветерана Александр Иваньчиков.
«В ноге был тромб. Его начали лечить медикаментозно. Это дало осложнение на сердце, сердце не выдержало и он умер», — рассказал родственник умершего.
«Ковида никакого не было, тест отрицательный», — добавил внук Кузнецова.
О смерти в Казани Героя Советского Союза Бориса Кузнецова стало известно сегодня утром.
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.
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