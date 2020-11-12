Минниханову представят предложение рестораторов ввести механизм QR-кодов

Обращение от рестораторов с просьбой разъяснить ограничения для заведений общепита в ночные часы поступило официально в приемную президента Татарстана вчера во второй половине дня, сообщила сегодня брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

С обращением ознакомились, представителям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом дано поручение изучить те вопросы, которые поднимают в письме, и представить президенту, как в штабе видят эту ситуацию.

«После того, как они проанализируют, мы сможем ответить на вопросы», — добавила Галимова.

Ранее рестораторы Казани предложили президенту РТ Рустаму Минниханову заменить мораторий на ночную работу общепита на механизм QR-кодов, который уже реализован этой осенью в Москве.

