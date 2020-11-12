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Абильдгор дебютировал за сборную Дании в матче со Швецией

09:46, 12.11.2020
Абильдгор дебютировал за сборную Дании в матче со Швецией
Фото: twitter.com/dbulandshold

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор дебютировал за взрослую сборную Дании в контрольной игре против Швеции (2:0).

В своем первом матче за национальную команду хавбек казанцев вышел на поле на 60-й минуте при счете 0:0.

За шведов в стартовом составе вышел защитник «Рубина» Карл Старфельт, замененный на 76-й минуте игры.

Напомним, накануне стало известно о получении положительных результатов теста на коронавирус полузащитником казанцев Хвичей Кварацхелией, находящегося в расположении сборной Грузии.

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