Абильдгор дебютировал за сборную Дании в матче со Швецией

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор дебютировал за взрослую сборную Дании в контрольной игре против Швеции (2:0).

В своем первом матче за национальную команду хавбек казанцев вышел на поле на 60-й минуте при счете 0:0.

За шведов в стартовом составе вышел защитник «Рубина» Карл Старфельт, замененный на 76-й минуте игры.

Напомним, накануне стало известно о получении положительных результатов теста на коронавирус полузащитником казанцев Хвичей Кварацхелией, находящегося в расположении сборной Грузии.