В Казани гособвинитель запросил 18 лет колонии за поджог общежития

Сегодня в Верховном суде Татарстана начались прения по делу 31-летней Кристины Максимовой, обвиняемой в убийстве двоих и покушении на жизнь еще 23 человек путем поджога общежития. Гособвинитель просит отправить ее в колонию на 18 лет, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре республики.



У Максимовой за плечами уже семь судимостей — за кражи, разбой и укус полицейского.

По версии обвинения, 7 декабря 2019-го после совместного распития спиртного и ссоры Максимову выставили за дверь квартиры №103 на третьем этаже общежития, а она устроила под дверью костер. В считаные минуты огонь охватил весь коридор. В 103-й квартире погибли мужчина и женщина, еще трое мужчин спаслись, выпрыгнув из окна. По горячим следам Максимову задержали, суд отправил ее под арест.

В ходе расследования дела силовики установили дополнительный эпизод и предъявили рецидивистке еще и нападение с ножом на сожителя. Вину она признала частично.

Накануне в Казани на пожаре погибли пять охранников, ночевавших в бывшем административном корпусе Казанского вертолетного завода.