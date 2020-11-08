Дзюбу отказались вызывать на ближайшие матчи сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет принимать участие в ближайших матчах.

В пресс-службе сборной России сообщили, что это сделано, «дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2020

«Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — добавил Черчесов.

Напомним, что Дзюба стал лучшим футболистом сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также он признан лучшим игроком сезона-2019/20.

