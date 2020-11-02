Заболотный, Дивеев и Евгеньев вызваны в сборную России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб Станислава Черчесова определился с составом сборной России на ближайшие матчи против Молдавии, Турции и Швеции.

В основной список включены 28 футболистов, среди которых есть несколько игроков российской молодежной сборной. Вызов в команду Черчесова получили вратарь Матвей Сафонов, защитники Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также полузащитники Константин Кучаев, Иван Обляков, Даниил Лесовой и Даниил Фомин.

Кроме того, впервые за последние два года в сборную России приглашен нападающий «Сочи» Антон Заболотный.

Также Черчесов подготовил резервный список игроков, которых сможет вызвать в случае травмы футболиста из основной группы.

В ноябре сборной России предстоит сыграть три матча — контрольную игру с Молдавией (12 ноября, Кишинев, 20.00 мск) и две встречи в рамках Лиги наций против Турции (15 ноября, Стамбул, 20.00) и Сербии (18 ноября, Белград, 22.45 мск).

Напомним, ранее вызов в сборную Южной Кореи получил полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.