Черчесову опять придется смывать позор Семака, Мусаева и Дзюбы
Сначала разомнемся на Молдове
12 ноября футбольной сборной России предстоит товарищеский матч с Молдовой, после чего с интервалом в 3 дня наши сборники сыграют в рамках Лиги наций с Турцией и Сербией. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает обо всех раскладах перед заключительными играми сборных в 2020 году.
Расклады подъехали
Работа Станислава Черчесова со сборной страны на 2 года избавила российских болельщиков от такого увлекательного занятия, как изучение раскладов перед последними турами. Из группы на домашнем ЧМ-2018 мы вышли досрочно, как и из квалификации на ЧЕ-2020. И вот опять тот случай, когда надо погружаться в те самые расклады, поскольку не получилось просто выиграть у венгров в игре четвертого тура.
Итак, самый опасный конкурент у нас Венгрия, хотя уверен, что сами мадьяры сейчас меньше всего думают о Лиге наций. У них на носу (12 ноября) стыковой матч отбора ЧЕ с Исландией, у которой на излете поколение футболистов, устроивших для страны последовательный дебют на чемпионатах Европы и мира. То, что исландской сказочке конец, очевидно уже потому, что 12 игроков ее сборной перешагнули 30-летний рубеж, еще пятерым по 30, и к чемпионату мира в Катаре это будет вариант команды, с которой можно заявляться на ветеранские соревнования. Поэтому 12 ноября венгров ждет сражение.
Далее им играть с сербами, которые ни на что не претендуют. Дело в том, что при максимально удобном раскладе сербы наберут восемь очков, которых никак не хватит, чтобы занять 1-е место. Существует практически сказочный вариант, что по восемь очков будет также у России и Венгрии, но тогда мы — чемпионы, поскольку имеем лучшее соотношение в матчах среди этой троицы.
Сложная ситуация будет и у турок, поскольку не все зависит только от них. Очень знакомая нам по прошлым годам ситуация, не правда ли?
Залечь на дно. Задолго до «Брюгге»
Предыдущий уикенд сборной, конечно, не порадовал, поскольку две домашние ничьи — это не то, что ожидалось от матчей с Турцией и Венгрией, даже если не брать в расчет товарищеский матч со Швецией. Но на тот момент Россию еще не накрыло осознанием, в какой дыре находится ее клубный футбол. Шесть ничьих при шести поражениях в еврокубках, при четырех оставшихся «в живых» командах из шести, с разницей мячей 11:22. И ведь именно из этой клоаки Черчесов вынужден тащить людей в сборную, у него нет, как у какого-нибудь Алжира, спасительного чемпионата Франции, откуда можно поднабрать футболистов с необходимым паспортом. Зато есть поколение клинических идиотов, которые в свободное время вляпываются в истории разной степени глупости. У России во многих видах спорта есть проблемы, но только в футболе это комбо позорных результатов и позорников-футболистов. Любопытно, в кунсткамере еще есть свободные площади для новых персонажей? Кокорин, Мамаев, Глушаков, Широков, теперь еще и Дзюба, недалеко ушедший от них по степени развития Смолов...
В этом плане даже молдаванам есть чем гордиться, по сравнению с нами. Ветеран их сборной Александр Епуряну уже 6 лет выступает за «Истанбул Башакшехир», поднявшись с этой командой в группу лидеров турецкого футбола. В последнем на данный момент матче Лиги чемпионов турки обыграли «Манчестер Юнайтед» — 2:1, а помог им сохранить эту победу 34-летний Епуряну, который уже в добавленное время вынес мяч из пустых ворот. Кстати, первый гол во встрече забил Демба Ба, причем мощный и возрастной (35 лет) сенегалец стартовал со свой половины поля, не дал себя догнать более молодым защитникам манкунианцев и реализовал выход один на один с вратарем.
Так легионеры турецкой команды за один матч продемонстрировали, что не зря едят свой хлеб. Для сравнения у нас есть пример 25-летней бестолочи из Бразилии по фамилии Кайо, который практически в одиночку перевернул ход благоприятно складывавшейся встречи «Севильи» с «Краснодаром». Вот на черта он сдался команде, которая якобы пришла в российский футбол, чтобы перевернуть его устои. В игре с «Ренном» он упустил своего игрока, который забил гол, перед «Челси» постоял на колене, потом привез пенальти, наконец, в Севилье поставил на колени всю команду. Любой охранник в «Магните» выглядит надежнее, чем этот футболист из третьей лиги чемпионата Бразилии и второй лиги чемпионата Португалии. И это тоже «жертва лимита», на который модно списывать все неудачи клубного футбола России? Или, может, жертва клубного менеджмента, который подбирает всякий неликвид по Европам? Сейчас в аренде находится Урош Спаич, также ставивший в тупик своими привозами, чего стоит гол со штрафного на последней минуте матча с «Порту». Легионеры должны быть такими, как Епуряну и Демба Ба, на голову выше местных даже в критическом для футбола возрасте.
Конечно, не одним Кайо ограничиваются проблемы «Краснодара», есть там еще одно имя собственное — Мурад Мусаев. Именно он ставит Кайо в состав, не обращая внимания на его косяки, именно он не смог сохранить победу в максимально комфортных для этого условиях, при голевом и численном преимуществе. В нашем недавнем рейтинге российских тренеров ему не нашлось места, хотя количество евроматчей уже вполне серьезное: 10-4-11. И уже тогда у Мусаева были неудачи, демонстрирующие, что он просто не контролирует команду. Самая досадная из них — вылет от «Валенсии» после гола, пропущенного за 35 секунд до конца добавленного времени. Краснодарцы потеряли мяч на владении, после чего четыре(!) игрока остались за линией мяча, и только один из них, Магомед-Шапи Сулейманов, еле-еле посеменил в свою штрафную. Уже в конце эпизода он решился на рывок, все-таки сил полно, парню только 19 лет, и вышел он только на последние 25 минут матча, но его попытка накрыть испанца не привела к положительному исходу. Вся так называемая защита «Краснодара» сгруппировалась около Матвея Сафонова, не контролируя ни одного из испанцев.
— Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й, когда бежали забивать второй. Все говорили, что «Краснодар» — идиоты, что не отстояли, — напомнил Мусаев о том досадном поражении сразу после очередной неудачи уже с «Зенитом». То есть до свистка полминуты, можно только контролировать мяч, чтобы пройти в следующий круг, а подопечные Мусаева бегут забивать второй. Как это логично, как в карточной игре «очко» прикупать карту, имея на руках 19.
Такой же позорной, как и второй тайм матча в Севилье, была игра с «Хетафе», когда испанцы при счет 2:0 неслись в атаку чаще и быстрее, чем «быки». Хотя стоит, наверное, уточнить, что тогда главным тренером номинально значился Олег Фоменко, потом Сергей Матвеев, поскольку у Мусаева не было лицензии. Теперь он дипломированный специалист, что не мешает ему продолжать позориться.
Галицкий, а что бы вам не пригласить Шаронова?
Кстати, Спаич сейчас находится в «Фейеноорде», и, судя по матчу с ЦСКА, его можно считать вполне надежным защитником. А все потому, что работает он под руководством Дика Адвоката, а не краснодарского самородка.
Эти провалы наконец-то заставили снять розовые очки журналистов, блогеров и прочую футбольную общественность, которая уж очень лояльно относилась к проекту Сергея Галицкого, закрывая глаза на то, что его команда ни разу самостоятельно не поднималась в класс повыше. Ничего, по сути, не выиграла и никого не дала российскому футболу. Не исключаю, что восторги щедро оплачивались, как в свое время было в случаях с покупкой Романом Абрамовичем «Челси» и дебютом Гуса Хиддинка в сборной России. Не лишним будет напомнить, какие восторги в прошлом году вызвал простой факт общения Галицкого с Романом Шароновым после победы его команды со счетом — 2:1:
«То, что вы делаете, очень круто! Я хочу, чтобы у вас все получилось, буду за вас переживать!», — умилил Галицкий всю «рубиновую» общественность, которая максимально отреагировала «видосиками, лайками, мемчиками», все как положено. Хотя есть подозрение, что эта встреча была для того, чтобы в итоге впарить нам автора единственного гола в ней Ивана Игнатьева, дабы он продолжил свою деградацию уже в футболке «Рубина».
Сейчас, по истечении 15 месяцев после этой истории, остались только два вопроса. Что же было такого крутого в работе Шаронова и не хочет ли Галицкий взять на работу человека, который вынужден мыкаться ассистентом в тренерском штабе кипрской команды.
Хотя логичнее Галицкому обращаться за помощью, конечно, не к подмастерью, а к мастеру — Курбану Бердыеву, который уж точно научил бы его команду хотя бы сохранять свое преимущество. Или «Зениту» обратиться по тому же адресу, поскольку там работает другой ученик Курбана Бекиевича, тоже почему-то плохо усвоивший уроки сохранения голевого преимущества.
При этом Галицкий заслуживает всяческого уважения хотя бы за то, что решил вкладывать деньги в росфутбол и продолжает это делать, в отличие от Сулеймана Керимова. А ведь сколько сейчас в Европе команд кормится на деньги российских олигархов, счет уже пошел на десятки. «Журналисты, блогеры и прочая футбольная общественность», кстати, очень положительно относятся к этой ситуации, предпочитая ругать только наши госкомпании.
Ну и второй наставник, которому пока еще удается выжимать максимум из имеющегося у него под рукой (выражение, которое приобрело двусмысленный оттенок), это Станислав Черчесов. Как ни крути, но не было за последние два с половиной года, начиная с ЧМ, матча, где наши совершили бы такой же привоз, как Кайо, не было игры, где наши сборники выглядели так же безвольно, как «Зенит» в Дортмунде до и после пропущенных голов, не было ни одного поединка, где мы бы проигрывали, имея преимущество.
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