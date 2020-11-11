Черчесову опять придется смывать позор Семака, Мусаева и Дзюбы

Сначала разомнемся на Молдове

Фото: Олег Тихонов

12 ноября футбольной сборной России предстоит товарищеский матч с Молдовой, после чего с интервалом в 3 дня наши сборники сыграют в рамках Лиги наций с Турцией и Сербией. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает обо всех раскладах перед заключительными играми сборных в 2020 году.

Расклады подъехали



Работа Станислава Черчесова со сборной страны на 2 года избавила российских болельщиков от такого увлекательного занятия, как изучение раскладов перед последними турами. Из группы на домашнем ЧМ-2018 мы вышли досрочно, как и из квалификации на ЧЕ-2020. И вот опять тот случай, когда надо погружаться в те самые расклады, поскольку не получилось просто выиграть у венгров в игре четвертого тура.

Итак, самый опасный конкурент у нас Венгрия, хотя уверен, что сами мадьяры сейчас меньше всего думают о Лиге наций. У них на носу (12 ноября) стыковой матч отбора ЧЕ с Исландией, у которой на излете поколение футболистов, устроивших для страны последовательный дебют на чемпионатах Европы и мира. То, что исландской сказочке конец, очевидно уже потому, что 12 игроков ее сборной перешагнули 30-летний рубеж, еще пятерым по 30, и к чемпионату мира в Катаре это будет вариант команды, с которой можно заявляться на ветеранские соревнования. Поэтому 12 ноября венгров ждет сражение.

Далее им играть с сербами, которые ни на что не претендуют. Дело в том, что при максимально удобном раскладе сербы наберут восемь очков, которых никак не хватит, чтобы занять 1-е место. Существует практически сказочный вариант, что по восемь очков будет также у России и Венгрии, но тогда мы — чемпионы, поскольку имеем лучшее соотношение в матчах среди этой троицы.

Сложная ситуация будет и у турок, поскольку не все зависит только от них. Очень знакомая нам по прошлым годам ситуация, не правда ли?

У сборной Венгрии на носу стыковой матч отбора ЧЕ с Исландией. Фото: instagram.com/mlsztv

Залечь на дно. Задолго до «Брюгге»

Предыдущий уикенд сборной, конечно, не порадовал, поскольку две домашние ничьи — это не то, что ожидалось от матчей с Турцией и Венгрией, даже если не брать в расчет товарищеский матч со Швецией. Но на тот момент Россию еще не накрыло осознанием, в какой дыре находится ее клубный футбол. Шесть ничьих при шести поражениях в еврокубках, при четырех оставшихся «в живых» командах из шести, с разницей мячей 11:22. И ведь именно из этой клоаки Черчесов вынужден тащить людей в сборную, у него нет, как у какого-нибудь Алжира, спасительного чемпионата Франции, откуда можно поднабрать футболистов с необходимым паспортом. Зато есть поколение клинических идиотов, которые в свободное время вляпываются в истории разной степени глупости. У России во многих видах спорта есть проблемы, но только в футболе это комбо позорных результатов и позорников-футболистов. Любопытно, в кунсткамере еще есть свободные площади для новых персонажей? Кокорин, Мамаев, Глушаков, Широков, теперь еще и Дзюба, недалеко ушедший от них по степени развития Смолов...

В этом плане даже молдаванам есть чем гордиться, по сравнению с нами. Ветеран их сборной Александр Епуряну уже 6 лет выступает за «Истанбул Башакшехир», поднявшись с этой командой в группу лидеров турецкого футбола. В последнем на данный момент матче Лиги чемпионов турки обыграли «Манчестер Юнайтед» — 2:1, а помог им сохранить эту победу 34-летний Епуряну, который уже в добавленное время вынес мяч из пустых ворот. Кстати, первый гол во встрече забил Демба Ба, причем мощный и возрастной (35 лет) сенегалец стартовал со свой половины поля, не дал себя догнать более молодым защитникам манкунианцев и реализовал выход один на один с вратарем.

Даже молдаванам есть чем гордиться, по сравнению с нами. Фото: rusfootball.info

Так легионеры турецкой команды за один матч продемонстрировали, что не зря едят свой хлеб. Для сравнения у нас есть пример 25-летней бестолочи из Бразилии по фамилии Кайо, который практически в одиночку перевернул ход благоприятно складывавшейся встречи «Севильи» с «Краснодаром». Вот на черта он сдался команде, которая якобы пришла в российский футбол, чтобы перевернуть его устои. В игре с «Ренном» он упустил своего игрока, который забил гол, перед «Челси» постоял на колене, потом привез пенальти, наконец, в Севилье поставил на колени всю команду. Любой охранник в «Магните» выглядит надежнее, чем этот футболист из третьей лиги чемпионата Бразилии и второй лиги чемпионата Португалии. И это тоже «жертва лимита», на который модно списывать все неудачи клубного футбола России? Или, может, жертва клубного менеджмента, который подбирает всякий неликвид по Европам? Сейчас в аренде находится Урош Спаич, также ставивший в тупик своими привозами, чего стоит гол со штрафного на последней минуте матча с «Порту». Легионеры должны быть такими, как Епуряну и Демба Ба, на голову выше местных даже в критическом для футбола возрасте.

Конечно, не одним Кайо ограничиваются проблемы «Краснодара», есть там еще одно имя собственное — Мурад Мусаев. Именно он ставит Кайо в состав, не обращая внимания на его косяки, именно он не смог сохранить победу в максимально комфортных для этого условиях, при голевом и численном преимуществе. В нашем недавнем рейтинге российских тренеров ему не нашлось места, хотя количество евроматчей уже вполне серьезное: 10-4-11. И уже тогда у Мусаева были неудачи, демонстрирующие, что он просто не контролирует команду. Самая досадная из них — вылет от «Валенсии» после гола, пропущенного за 35 секунд до конца добавленного времени. Краснодарцы потеряли мяч на владении, после чего четыре(!) игрока остались за линией мяча, и только один из них, Магомед-Шапи Сулейманов, еле-еле посеменил в свою штрафную. Уже в конце эпизода он решился на рывок, все-таки сил полно, парню только 19 лет, и вышел он только на последние 25 минут матча, но его попытка накрыть испанца не привела к положительному исходу. Вся так называемая защита «Краснодара» сгруппировалась около Матвея Сафонова, не контролируя ни одного из испанцев.

— Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й, когда бежали забивать второй. Все говорили, что «Краснодар» — идиоты, что не отстояли, — напомнил Мусаев о том досадном поражении сразу после очередной неудачи уже с «Зенитом». То есть до свистка полминуты, можно только контролировать мяч, чтобы пройти в следующий круг, а подопечные Мусаева бегут забивать второй. Как это логично, как в карточной игре «очко» прикупать карту, имея на руках 19.

Именно Мусаев ставит Кайо в состав, не обращая внимания на его косяки, именно Мусаев не смог сохранить победу в максимально комфортных для этого условиях, при голевом и численном преимуществе. Фото: tvkrasnodar.ru

Такой же позорной, как и второй тайм матча в Севилье, была игра с «Хетафе», когда испанцы при счет 2:0 неслись в атаку чаще и быстрее, чем «быки». Хотя стоит, наверное, уточнить, что тогда главным тренером номинально значился Олег Фоменко, потом Сергей Матвеев, поскольку у Мусаева не было лицензии. Теперь он дипломированный специалист, что не мешает ему продолжать позориться.

Галицкий, а что бы вам не пригласить Шаронова?

Кстати, Спаич сейчас находится в «Фейеноорде», и, судя по матчу с ЦСКА, его можно считать вполне надежным защитником. А все потому, что работает он под руководством Дика Адвоката, а не краснодарского самородка.

Эти провалы наконец-то заставили снять розовые очки журналистов, блогеров и прочую футбольную общественность, которая уж очень лояльно относилась к проекту Сергея Галицкого, закрывая глаза на то, что его команда ни разу самостоятельно не поднималась в класс повыше. Ничего, по сути, не выиграла и никого не дала российскому футболу. Не исключаю, что восторги щедро оплачивались, как в свое время было в случаях с покупкой Романом Абрамовичем «Челси» и дебютом Гуса Хиддинка в сборной России. Не лишним будет напомнить, какие восторги в прошлом году вызвал простой факт общения Галицкого с Романом Шароновым после победы его команды со счетом — 2:1:

«То, что вы делаете, очень круто! Я хочу, чтобы у вас все получилось, буду за вас переживать!», — умилил Галицкий всю «рубиновую» общественность, которая максимально отреагировала «видосиками, лайками, мемчиками», все как положено. Хотя есть подозрение, что эта встреча была для того, чтобы в итоге впарить нам автора единственного гола в ней Ивана Игнатьева, дабы он продолжил свою деградацию уже в футболке «Рубина».

Сейчас, по истечении 15 месяцев после этой истории, остались только два вопроса. Что же было такого крутого в работе Шаронова и не хочет ли Галицкий взять на работу человека, который вынужден мыкаться ассистентом в тренерском штабе кипрской команды.

По истечении 15 месяцев после этой истории, остались только два вопроса. Что же было такого крутого в работе Шаронова и не хочет ли Галицкий взять на работу человека, который вынужден мыкаться ассистентом в тренерском штабе кипрской команды. Фото: rubin-kazan.ru

Хотя логичнее Галицкому обращаться за помощью, конечно, не к подмастерью, а к мастеру — Курбану Бердыеву, который уж точно научил бы его команду хотя бы сохранять свое преимущество. Или «Зениту» обратиться по тому же адресу, поскольку там работает другой ученик Курбана Бекиевича, тоже почему-то плохо усвоивший уроки сохранения голевого преимущества.

При этом Галицкий заслуживает всяческого уважения хотя бы за то, что решил вкладывать деньги в росфутбол и продолжает это делать, в отличие от Сулеймана Керимова. А ведь сколько сейчас в Европе команд кормится на деньги российских олигархов, счет уже пошел на десятки. «Журналисты, блогеры и прочая футбольная общественность», кстати, очень положительно относятся к этой ситуации, предпочитая ругать только наши госкомпании.

Ну и второй наставник, которому пока еще удается выжимать максимум из имеющегося у него под рукой (выражение, которое приобрело двусмысленный оттенок), это Станислав Черчесов. Как ни крути, но не было за последние два с половиной года, начиная с ЧМ, матча, где наши совершили бы такой же привоз, как Кайо, не было игры, где наши сборники выглядели так же безвольно, как «Зенит» в Дортмунде до и после пропущенных голов, не было ни одного поединка, где мы бы проигрывали, имея преимущество.

