Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении налога для богатых

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы, принятие закона позволит направить примерно 60 млрд рублей на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями: «Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается».

Депутат обратил внимание, что нововведение разработано по поручению президента России Владимира Путина в целях выполнения социальных обязательств государства перед населением.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что законопроект о повышении налога для богатых в середине сентября в Госдуму внесло правительство. Повысить налоговую ставку планируется с 1 января 2021 года.



По мнению экспертов, нововведение поможет в будущем снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан.

