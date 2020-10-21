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Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении налога для богатых

17:11, 21.10.2020
Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении налога для богатых
Фото: realnoevremya.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы, принятие закона позволит направить примерно 60 млрд рублей на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями: «Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается».

Депутат обратил внимание, что нововведение разработано по поручению президента России Владимира Путина в целях выполнения социальных обязательств государства перед населением.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что законопроект о повышении налога для богатых в середине сентября в Госдуму внесло правительство. Повысить налоговую ставку планируется с 1 января 2021 года.

По мнению экспертов, нововведение поможет в будущем снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан.

Экономика
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