На российском рынке труда в третьем квартале 2020 года количество вакансий выросло в полтора раза

С июля по сентябрь 2020 года на российском рынке число вакансий возросло в полтора раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает RT со ссылкой на данные сервисов по подбору персонала. Всего с начала лета их количество возрастало на 15—20% в месяц.

Как отмечают эксперты, в третьем квартале вакантные места стали появляться в сферах, которые наиболее сильно пострадали от локдауна. В частности, в ретейле, логистике и в строительной сфере.

Наибольшее увеличение числа вакансий наблюдается в следующих категориях и организациях:

в государственных и некоммерческих организациях — +74%;

в профсфере «Производство, сырье, сельское хозяйство» — +62%;

в области медицины и фармацевтики — +45%.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечают эксперты и увеличение предлагаемых соискателям зарплат. Их уровень увеличился на 17%, а в сфере логистики и в строительстве — на 10—15%.

Напомним, что в Казани в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число вакансий сотрудников заведений общепита: для барменов на 22%, для официантов — на 19%, а для поваров — на 10%.

