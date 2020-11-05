В Казани сократилось количество вакансий в сфере общепита

В Казани в октябре снизилось число вакансий сотрудников заведений общепита по сравнению с сентябрем. Число вакансий для барменов снизилось на 22%, для официантов — на 19%, а для поваров — на 10%, говорится в исследовании сервиса «Авито.Работа» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Аналитики назвали несколько причин: завершение сезона летних веранд, снижение реальных доходов россиян (по данным Росстата, они упали на 8% — рекордное падение с 1999 года) и введение ограничительных мер в регионе из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

realnoevremya.ru

При этом до сентября текущего года, на который пришелся пик востребованности ресторанных работников, количество вакансий росло, а с наступлением октября снизилось. По всей России больше всего стали востребованы официанты, количество вакансий увеличилось на 218%. В Казани в этот период чаще всего работодатели искали барменов (+292%), поваров (+277%), официантов (+208%).



29 октября власти Татарстана ввели новые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. Теперь работа заведений общепита и развлекательных заведений на ночь приостанавливается.

