В Татарстане за последние сутки выявили 56 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 56 новых случаев коронавируса, из них два завозные, 54 — контактные. Девять человек госпитализированы, остальные получают лечение на дому.

Общее количество заболевших татарстанцев достигло 8 930.

В Казани зафиксирован 31 случай, в Набережных Челнах — четыре. В Нижнекамском районе заболели пять человек, в Дрожжановском — три.

Среди заболевших наибольшее количество случаев среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет (21 случай) и от 60 до 70 (20 случаев). Среди несовершеннолетних заболевших нет.

Фото: realnoevremya.ru

Выздоровели за минувшие сутки 43 пациента. Всего от коронавируса в республике с начала пандемии вылечились 7 870 человек.

В России за последние сутки зарегистрировано 20 977 заразившихся COVID-19. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 1 817 109 человек.

