В России снизился прирост новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 20 977 заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба, всего в стране зарегистрировано 1 817 109 случаев.
Также за последние 24 часа от COVID-19 умерли 368 человек. Всего жертвами вируса в РФ стал уже 31 161 человек.
По официальным данным, за сутки выздоровели 15 600 пациентов. За все время пандемии насчитывается 1 350 741 излечившийся.
По оперативным данным за последние сутки количество активных случаев выросло на 5 009 и достигло 435 207.ОбществоМедицинаАналитика
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