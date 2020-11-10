В России снизился прирост новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировано 20 977 заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба, всего в стране зарегистрировано 1 817 109 случаев.

Также за последние 24 часа от COVID-19 умерли 368 человек. Всего жертвами вируса в РФ стал уже 31 161 человек.

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По официальным данным, за сутки выздоровели 15 600 пациентов. За все время пандемии насчитывается 1 350 741 излечившийся.

По оперативным данным за последние сутки количество активных случаев выросло на 5 009 и достигло 435 207.