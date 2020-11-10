В центре Казани до конца ноября на ряде улиц продолжат действовать ограничения движения пешеходов
В центре Казани до конца ноября продолжит действовать ограничение для движения пешеходов на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.
В частности, не доступны для движения следующие участки:
- у дома №31 по улице Карла Маркса;
- у здания №7 по улице Театральной;
- у дома №36а по улице Большой Красной.
Общество Татарстан
Напомним, что до 28 октября в Казани ограничили движение по автодорогам по улицам Карла Маркса, Театральной и Большой Красной.
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