В центре Казани до конца ноября на ряде улиц продолжат действовать ограничения движения пешеходов

В центре Казани до конца ноября продолжит действовать ограничение для движения пешеходов на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, не доступны для движения следующие участки:

у дома №31 по улице Карла Маркса;

у здания №7 по улице Театральной;

у дома №36а по улице Большой Красной.

Фото: realnoevremya.ru



Напомним, что до 28 октября в Казани ограничили движение по автодорогам по улицам Карла Маркса, Театральной и Большой Красной.

