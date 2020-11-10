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В центре Казани до конца ноября на ряде улиц продолжат действовать ограничения движения пешеходов

11:03, 10.11.2020
В центре Казани до конца ноября на ряде улиц продолжат действовать ограничения движения пешеходов
Фото: kzn.ru

В центре Казани до конца ноября продолжит действовать ограничение для движения пешеходов на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, не доступны для движения следующие участки:

  • у дома №31 по улице Карла Маркса;
  • у здания №7 по улице Театральной;
  • у дома №36а по улице Большой Красной.
Фото: realnoevremya.ru


Напомним, что до 28 октября в Казани ограничили движение по автодорогам по улицам Карла Маркса, Театральной и Большой Красной.

Общество Татарстан
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