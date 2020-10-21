В центре Казани на нескольких улицах ограничили движение

В Казани до 28 октября ограничили движение по автомобильным дорогам по улицам Карла Маркса, Театральной и Большой Красной.

Также для движения пешеходов закрыт участок дороги у здания №31 по улице Карла Маркса, возле дома №7 по Театральной улице и у здания №36а по улице Большой Красной, сообщает пресс-служба мэрии города.

realnoevremya.ru

Вчера власти города сообщили о новых ограничениях движения на улицах Казани.