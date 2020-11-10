Трусова и Плющенко опоздали на поезд в Казани, перепутав вокзалы

Фото: Александр Мысякин / sport24.ru

Победительница четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию Александра Трусова не смогла уехать из Казани в день окончания соревнований, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка и ее тренер Евгений Плющенко перепутали казанские вокзалы и опоздали на поезд.

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели», — сообщил Плющенко.

Сразу после этого тренер снял для Трусовой президентский номер в одном из казанских отелей.

Напомним, накануне завершились соревнования в женском одиночном катании в рамках четвертого этапа Кубка России в Казани. Подробнее о победе Трусовой над Косторной можно почитать в материале «Реального времени».