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Трусова победила на этапе Кубка России в Казани с двумя мировыми рекордами

20:21, 09.11.2020 1
Трусова победила на этапе Кубка России в Казани с двумя мировыми рекордами
Фото: fsrussia.ru

В Казани определился победитель четвертого этапа Кубка России в женском одиночном катании.

Им стала Александра Трусова, в сумме набравшая за свое выступление 248,63 очка. Подопечная Евгения Плющенко побила сразу два мировых рекорда. Трусовой покорился рекорд по набранным баллам за произвольную программу (171,21 против 166,62) и рекорд по сумме баллов за две программы (247,59).

Лидировавшая после короткой программы Алена Косторная стала второй, показав результат 226,31 балла. Тройку замкнула воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых, в активе которой 212,72 очков.

Подробнее о вчерашних выступлениях на льду казанского Дворца спорта можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФигурное катание
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:30
    Саша молодец!!! Так держать! Ждем триксель от Алены
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