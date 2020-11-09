Трусова победила на этапе Кубка России в Казани с двумя мировыми рекордами

В Казани определился победитель четвертого этапа Кубка России в женском одиночном катании.

Им стала Александра Трусова, в сумме набравшая за свое выступление 248,63 очка. Подопечная Евгения Плющенко побила сразу два мировых рекорда. Трусовой покорился рекорд по набранным баллам за произвольную программу (171,21 против 166,62) и рекорд по сумме баллов за две программы (247,59).

Лидировавшая после короткой программы Алена Косторная стала второй, показав результат 226,31 балла. Тройку замкнула воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых, в активе которой 212,72 очков.

Подробнее о вчерашних выступлениях на льду казанского Дворца спорта можно почитать в материале «Реального времени».