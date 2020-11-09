Глава Минстроя РФ назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе
Президент России Владимир Путин назначил главу Минстроя РФ Владимира Якушева полпредом президента в Уральском федеральном округе. Указ опубликован на сайте Кремля.
Другим документом Путин уволил с должности полпреда Николая Цуканова.
Напомним, ожидается, что Путин сегодня подпишет указ об отставках четырех министров. Новым руководителем Минстроя может стать первый замминистра Ирек Файзуллин, руководивший Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана 10 лет.ОбществоВласть
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