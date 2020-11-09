Вратарь ЦСКА Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России по футболу.

В матче 14-го тура с «Ростовом» (2:0) голкипер армейцев отразил пенальти от Романа Еременко. Для Акинфеева этот сейв после 11-метрового удара стал уже 15-м в карьере, и он обогнал по этому показателю Романа Березовского (14 отбитых ударов), третью строку делят Сергей Рыжиков из «Тамбова» и Александр Беленов из «Уфы» (по 11)



Аки с заслуженной наградой лучшему игроку матча #ЦСКАростов



Фото из инстаграма Акинфеева https://t.co/nHmSXMsb20 pic.twitter.com/249VDCF9d6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2020

Также этот незабитый пенальти стал 19-м случаем, когда игроки соперника не могли поразить ворота Акинфеева с 11-метровой «точки». Ранее данный рекорд принадлежал Роману Березовскому (18 случаев).

По итогам матча с «Ростовом» Акинфеева признали лучшим игроком встречи.

Напомним, в прошлом сезоне лучшим вратарем РПЛ по количеству матчей на «ноль» был признан Беленов из «Уфы».