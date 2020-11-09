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Вратарь ЦСКА Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России

08:05, 09.11.2020
Вратарь ЦСКА Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России
Фото: twitter.com/pfc_cska

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России по футболу.

В матче 14-го тура с «Ростовом» (2:0) голкипер армейцев отразил пенальти от Романа Еременко. Для Акинфеева этот сейв после 11-метрового удара стал уже 15-м в карьере, и он обогнал по этому показателю Романа Березовского (14 отбитых ударов), третью строку делят Сергей Рыжиков из «Тамбова» и Александр Беленов из «Уфы» (по 11)

Также этот незабитый пенальти стал 19-м случаем, когда игроки соперника не могли поразить ворота Акинфеева с 11-метровой «точки». Ранее данный рекорд принадлежал Роману Березовскому (18 случаев).

По итогам матча с «Ростовом» Акинфеева признали лучшим игроком встречи.

Напомним, в прошлом сезоне лучшим вратарем РПЛ по количеству матчей на «ноль» был признан Беленов из «Уфы».

СпортФутбол
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