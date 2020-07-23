Беленов из «Уфы» признан лучшим вратарем сезона в РПЛ по количеству матчей на «ноль»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим вратарем сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству матчей на «ноль».

В активе стража ворот уфимского клуба 13 «сухих» проведенных встреч в минувшем чемпионате России.

Столько же на счету голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, а также вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Однако Беленов сыграл на четыре матча в сезоне меньше (26 игр), чем два его конкурента.

Напомним, в начале нынешнего года голкипер «Уфы» продлил контракт с клубом еще на три сезона.