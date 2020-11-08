«Рубин» в гостях сыграет с ФК «Химки» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» в гостях сыграет с ФК «Химки» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанская команда подходит к игре в Подмосковье с двумя подряд победами в чемпионате России — над питерским «Зенитом» (2:1) и тульским «Арсеналом» (3:1). При этом казанцы уступили в середине неделе на Дальнем Востоке, где местный «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России оказался сильнее команды Леонида Слуцкого — 1:0.

В кубковом матче серьезную травму получил Дарко Йевтич, который пропустит игру против «Химки». А вот пропускавший последние две встречи казанцев Олег Шатов, наоборот, вернулся к тренировкам в общей группе.

«Химки» в конце сентября сменили главного тренера. Под руководством Игоря Черевченко химчане одержали две победы («Динамо» и «Ростов») в пяти матчах РПЛ, уступив только «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту».

Игорь Черевченко. Фото: vk.com/fckhimki_official

В составе подмосковного клуба выделяются полузащитники Денис Глушаков и Резиуан Мирзов. Оба игрока готовы выйти на поле в матче с казанцами. Также за «Химки» выступает экс-игрок казанского клуба Павел Могилевец.

В истории противостояния команд преимущество за «Рубином». Казанский клуб одержал в соперничестве с «Химками» 8 побед и 2 раза сыграл вничью в 14 матчах. Последняя встреча этих команд прошла в рамках Кубка России в сезоне-2019/20 и закончилась крупной победой химчан — 3:0.

Нынешний матч состоится сегодня, 8 ноября, на стадионе «Арена Химки». Начало игры — в 14:00 по мск.

Напомним, встреча пройдет без зрителей из-за ограничений по коронавирусу, введенных на территории Подмосковья.