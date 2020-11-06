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Шатов тренировался в общей группе «Рубина» перед игрой с «Химками»

16:02, 06.11.2020
Шатов тренировался в общей группе «Рубина» перед игрой с «Химками»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов принял участие в тренировке казанской команды перед матчем 14-го тура против ФК «Химки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шатов пропустил две последние встречи казанцев — игру РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:1) и выездной матч Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1). Комментируя его отсутствие, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что футболист отравился.

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Встреча против ФК «Химки» состоится в воскресенье, 8 ноября, в подмосковных Химках. Начало матча — в 14.00 по мск.

Напомним, ранее «Рубин» уступил «СКА-Хабаровск» (0:1) и вылетел из розыгрыша Кубка России.

СпортФутбол Татарстан
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