«Рубин» в гостях уступил ФК «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
«Рубин» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» (0:1) в матче Кубка России по футболу.
Единственный мяч был забит на 76-й минуте встречи, когда точным ударом в «девятку» отметился Гаджимурадов.
По ходу игры серьезную травму головы получил хавбек казанцев Йевтич. После одного из единоборств футболист потерял сознание и покинул поле с помощью врачей.
Из-за этого поражения команда Слуцкого вылетела из розыгрыша Кубка России, а хабаровчане прошли дальше.
Напомним, ранее главным тренером хабаровского «СКА» был назначен Сергей Юран.
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