«Рубин» в гостях уступил ФК «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России

«Рубин» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» (0:1) в матче Кубка России по футболу.

Единственный мяч был забит на 76-й минуте встречи, когда точным ударом в «девятку» отметился Гаджимурадов.

По ходу игры серьезную травму головы получил хавбек казанцев Йевтич. После одного из единоборств футболист потерял сознание и покинул поле с помощью врачей.

Из-за этого поражения команда Слуцкого вылетела из розыгрыша Кубка России, а хабаровчане прошли дальше.

Напомним, ранее главным тренером хабаровского «СКА» был назначен Сергей Юран.