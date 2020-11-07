Госжилфонд Татарстана пока не выполнил и половины годового плана по вводу жилья

На начало ноября Госжилфонд РТ отчитался о завершении строительства только по 83 домам на 2 259 квартир. Это составляет лишь 49% от годового плана.

Всего в республике введено в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья, что составляет 75% от плана на 2020 год, рассказал сегодня на совещании в кабмине РТ глава Минстроя РТ .

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 100% план выполнен в Высокогорском, Тукаевском, Пестречинском и Апастовском районах республики, передает пресс-служба президента Татарстана.

В 2020 году в республике должны сдать в эксплуатацию 177 многоквартирных жилых домов и 9 670 индивидуальных домов.

Летом «Реальное время» писало, что Госжилфонд, сократил в этом году программу до исторического минимума в 205,3 тыс. кв. м. Однако после она была расширена до 273,6 тыс. кв. м.



