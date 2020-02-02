Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Фото: скриншот видео youtube.com

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) покидает сцену из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказала ее менеджер Маргарита Соколова.

В «Инстаграме» Соколова написала, что певица уходит «в бессрочный отпуск на неопределенный срок». Причиной она назвала обострение проблем со здоровьем, вызванных в том числе травмами после аварии в апреле 2019 года — тогда сообщалось, что серьезных повреждений у певицы не было, но позже у нее наблюдалась потеря памяти.

Вместе с тем Соколова сообщила, что релиз трека МакSим «Преданным» состоится в ближайшее время.

Певица МакSим родом из Казани — она носит звание заслуженной артистки Татарстана.