Менеджер певицы МакSим раскрыла подробности ДТП

Менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, Маргарита Соколова рассказала подробности аварии, в которую попала артистка.

«На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен», — написала в Instagram Соколова.

Кроме того, она рассказала радиостанции «Говорит Москва», что авария произошла за рубежом.

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка получила множество ушибов», — добавила менеджер.

Напомним, о том, что МакSим попала в ДТП, стало известно сегодня днем.

Певица МакSим родилась в Казани в 1983 году. Она окончила Казанский государственный технический университет им.Туполева по специальности "Связи с общественностью".