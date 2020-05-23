Управляющий Завода СМС потребовал привлечь к субсидиарной ответственности «Татфондбанк»

Конкурсный управляющий ООО «Завод по производству СМС» подал иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием привлечь к субсидиарной ответственности «Татфондбанк».

Заявление подано 22 мая, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. При этом сумма, которую предприятие рассчитывает получить с банка, не указана.

Напомним, что Завод СМС строила группа «Нэфис», на заемные деньги «Татфондбанка». После того как банк прогорел, предприятие тоже обанкротилось. АСВ и «конкурсник» предприятия пытаются выяснить в суде, кто и кому остался должен.