Белоруссия может купить нефтяное месторождение в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ в телефонном разговоре с президентом республики Александром Лукашенко.



«Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал», — сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

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Этот вопрос обсудят более детально на последующих переговорах.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.

