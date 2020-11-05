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Белоруссия может купить нефтяное месторождение в России

03:24, 05.11.2020
Белоруссия может купить нефтяное месторождение в России
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ в телефонном разговоре с президентом республики Александром Лукашенко.

«Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал», — сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

wikimedia.org

Этот вопрос обсудят более детально на последующих переговорах.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.

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