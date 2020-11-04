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СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

19:58, 04.11.2020
СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Фото: belta.by

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — сказано в сообщении.

В начале октября между лидерами двух стран состоялось два телефонных разговора. Обсуждалось открытие границ и международные проблемы, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе.

kremlin.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о телефонном разговоре Лукашенко с госсекретарем США.

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