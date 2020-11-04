СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».



«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — сказано в сообщении.

В начале октября между лидерами двух стран состоялось два телефонных разговора. Обсуждалось открытие границ и международные проблемы, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе.

kremlin.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о телефонном разговоре Лукашенко с госсекретарем США.

