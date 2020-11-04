В Казани наблюдается густой туман
На данный момент в Казани наблюдается густой туман. Его фотографиями делятся пользователи соцсетей.
Напомним, вчера синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о тумане 4 ноября с видимостью менее 500 метров.
Днем в Татарстане температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани ожидается +4... +6 градусов, в Набережных Челнах +5...+7 градусов.
Отметим, что вчера вечером в Казани также наблюдался туман.Общество Татарстан
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