В Казани наблюдается густой туман

Фото: Дарья Пинегина

На данный момент в Казани наблюдается густой туман. Его фотографиями делятся пользователи соцсетей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, вчера синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о тумане 4 ноября с видимостью менее 500 метров.

Фото: Дарья Пинегина

Фото: соцсети

Днем в Татарстане температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани ожидается +4... +6 градусов, в Набережных Челнах +5...+7 градусов.

Отметим, что вчера вечером в Казани также наблюдался туман.

Фото: соцсети