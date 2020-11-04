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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и туман

05:28, 04.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и туман
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 4 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых район республики возможен туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани ожидается +4..+6 градусов, в Набережных Челнах +5..+7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что по прогнознозам синоптиком сегодня в Татарстане местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Общество Татарстан
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