В Гидрометцентре Татарстана предупредили о тумане с видимостью менее 500 метров

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о тумане сегодня и завтра.

Так, неблагоприятные погодные условия на территории Татарстана прогнозируются до 18.00 3 ноября. Завтра, 4 ноября, в республике и Казани местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

realnoevremya.ru

Ранее в КФУ спрогнозировали благоприятную погоду до конца недели в Татарстане. Температуры будут выше нормы.