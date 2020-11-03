«Локомотив» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» дома сыграл вничью с испанским «Атлетико» (1:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.
На гол Хименеса на 18-й минуте встречи, московский клуб ответил мячом Миранчука, забитого с пенальти.
Благодаря ничьей «Локомотив» набрал второе очко в группе А и временно занимает третью строчку в таблице.
Напомним, ранее команда Николича сыграла вничью с «Зальцбургом» (2:2) и уступила «Баварии» (1:2).
«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 1:1 (1:1)
Голы:
0:1 — 18, Хименес (Эррера);
1:1 — 25, Миранчук (с пенальти).
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