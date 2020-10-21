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«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

21:50, 21.10.2020
«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/fclokomotiv

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

На голы Собослаи и Юнузовича московская команда ответила забитыми мячами Эдера и Лисаковича. В самом конце встречи Гилерме спас «Локомотив» после выхода австрийцев два в одного.

Таким образом, в активе «Локомотива» стало одно очко после первого тура в группе А.

СпортФутбол
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