«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

На голы Собослаи и Юнузовича московская команда ответила забитыми мячами Эдера и Лисаковича. В самом конце встречи Гилерме спас «Локомотив» после выхода австрийцев два в одного.

Таким образом, в активе «Локомотива» стало одно очко после первого тура в группе А.