«Локомотив» дома уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» дома уступил немецкой «Баварии» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Гости первыми открыли счет на 13-й минуте встречи, когда Леон Горетцка головой замкнул передачу Бенжамена Павара. Москвичи отыгрались во втором тайме. Зе Луиш промчался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной, где Антон Миранчук переправил мяч в ворота Мануэля Нойера.

Решающим стал гол Йозуа Киммиха, который был забит на 79-й минуте игры выстрелом из-за пределов штрафной. За оставшееся время хозяева не смогли сравнять счет и проиграли.

«Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (0:1)

Голы:

0:1 — 13, Горетцка (Павар);

1:1 — 70, Миранчук (Зе Луиш);

1:2 — 79, Киммих (Хави Мартинес).