В Великобритании объявлен серьезный уровень террористической угрозы

В Великобритании в качестве меры предосторожности повысили уровень террористической угрозы до серьезного. Данная мера не связана с конкретной угрозой.

«Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного», — сообщила глава МВД королевства Прити Пател в Twitter.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee