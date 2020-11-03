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В Великобритании объявлен серьезный уровень террористической угрозы

20:45, 03.11.2020
В Великобритании объявлен серьезный уровень террористической угрозы
Фото: publicdomainpictures.net

В Великобритании в качестве меры предосторожности повысили уровень террористической угрозы до серьезного. Данная мера не связана с конкретной угрозой.

«Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного», — сообщила глава МВД королевства Прити Пател в Twitter.

Она призвала жителей Великобритании быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных вещах.

Напомним, что в Европе участились случаи терроризма. Вчера в Вене преступник совершил нападение на синагогу, сделав несколько выстрелов. Также нападения были организованы по шести разным адресам. Во Франции 29 октября произошло три налета, один был предотвращен.

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