В Великобритании объявлен серьезный уровень террористической угрозы
В Великобритании в качестве меры предосторожности повысили уровень террористической угрозы до серьезного. Данная мера не связана с конкретной угрозой.
«Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного», — сообщила глава МВД королевства Прити Пател в Twitter.
The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020
This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.
The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee
Она призвала жителей Великобритании быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных вещах.
Напомним, что в Европе участились случаи терроризма. Вчера в Вене преступник совершил нападение на синагогу, сделав несколько выстрелов. Также нападения были организованы по шести разным адресам. Во Франции 29 октября произошло три налета, один был предотвращен.
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