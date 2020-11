В Вене число погибших в результате теракта увеличилось до четырех

Число жертв террористической атаки в Вене увеличилось до четырех, число пострадавших достигло 17.

Также погиб один преступник, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, пишет австрийское издание Der Standard.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf