Объявлены пилоты команды «КАМАЗ-мастер», которые примут участие в «Дакар-2021»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин на конференции в Челнах объявил пилотов, которые примут участие в ралли «Дакар-2021»: это чемпион «Дакара» Андрей Каргинов, победитель ралли «Шелковый путь — 2019» Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников.



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Составы экипажей утвердят в ближайшее время. «Дакар-2021» пройдет на Аравийском полуострове с 3 по 15 января. Это будет 43-й по счету «Дакар».



Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела к дефициту комплектующих для машин гоночной команды из Татарстана «КАМАЗ-Мастер».