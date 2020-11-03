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Нефтехимики вывезли с центральных улиц Нижнекамска более 300 кубометров мусора

14:52, 03.11.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Нефтехимики вывезли с центральных улиц Нижнекамска более 300 кубометров мусора
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в масштабном городском субботнике. Более 500 сотрудников нефтехимической компании наводили порядок на центральных улицах и проспектах Нижнекамска.

Разобрав рабочий инвентарь: лопаты, метла и грабли, участники мероприятия провели работу по очистке территорий проспектов Химиков, 50 лет Октября, 30 лет Победы и улицы Студенческая. Вдоль оживленных автомобильных дорог нефтехимики собирали осеннюю листву, а также крупный мусор и песок.

Для уборки нефтехимики привлекли более 50 единиц спецтранспорта, на котором было вывезено свыше 300 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» в преддверии профессионального праздника вышли на уборку улиц.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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