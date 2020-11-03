Прокуратура Казани начала проверку сообщений о свалке медицинских масок

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Прокуратура Казани начала проверку после сообщений СМИ о свалке медицинских отходов. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выброшенные маски очевидцы обнаружили на улице 5-й Кадышевской.



Вчера в соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» у станции метро и на остановке «Площадь Тукая» в Казани. Позже в УВД Казани рассказали «Реальному времени», что не задерживали мужчину, который принес к станции метро баннеры с Боратом.

