Соцсети: в Казани обнаружили свалку медицинских масок
Жители Казани обнаружили несанкционированную свалку медицинских масок. Об этом сообщают соцсети.
По словам местных жителей, выброшенные маски обнаружены на улице 5-я Кадышевская.
Кто выбросил средства индивидуальной защиты — неизвестно. На кадрах видно, что маски разбросаны из большого разорванного пакета.
Напомним, что в 2020 году в Татарстане в ГИС «Экологическая карта» попали 1 287 свалок, 96% из которых на 22 октября ликвидированы.
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