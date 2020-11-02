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Соцсети: в Казани обнаружили свалку медицинских масок

23:45, 02.11.2020
Соцсети: в Казани обнаружили свалку медицинских масок
Фото: соцсети

Жители Казани обнаружили несанкционированную свалку медицинских масок. Об этом сообщают соцсети.

По словам местных жителей, выброшенные маски обнаружены на улице 5-я Кадышевская.

Фото: соцсети

Кто выбросил средства индивидуальной защиты — неизвестно. На кадрах видно, что маски разбросаны из большого разорванного пакета.

Напомним, что в 2020 году в Татарстане в ГИС «Экологическая карта» попали 1 287 свалок, 96% из которых на 22 октября ликвидированы.

Происшествия Татарстан
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