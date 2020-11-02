С мужчиной, который принес баннеры Бората к казанскому метро, проведена «профилактическая беседа»

В УВД Казани рассказали «Реальному времени», что не задерживали мужчину, который принес к станции метро «Площадь Тукая» баннеры с комедийным персонажем Боратом.

В пресс-службе УВД Казани подтвердили, что информацию о мужчине передали полицейским в «Метроэлектротрансе».

«Сотрудники полиции подошли, предупредили о том, что подобные рекламные кампании проводить запрещено. Провели профилактическую беседу, и мужчина ушел. У нас подобные плакаты изъяты не были», — рассказали «Реальному времени» в ведомстве.



Ранее в соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» у станции метро «Площадь Тукая» в Казани. Неоднозначный персонаж фильма, ставший мировым мемом, предлагает прохожим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области.

