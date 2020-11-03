Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) назвала кандидатов на звание лучшего тренера прошедшего игрового месяца.

В число претендентов попал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В октября под его руководством казанская команда сыграла 4 матча и набрала 7 очков. Благодаря победам над «Зенитом» (2:1) и тульским «Арсеналом» (3:1) казанцы поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Также в список кандидатов на звание включены рулевые «Спартака» Доменико Тедеско, ЦСКА Виктор Гончаренко, «Зенита» Сергей Семак и «Ахмата» Андрей Талалаев.

Фото: https://vk.com/rpl

Напомним, после поражения от «Рубина» своего поста в тульском «Арсенале» лишился тренер Сергей Подпалый, которого сменил Дмитрий Парфенов.

В сентябре лучшим тренером РПЛ был признан Тедеско из «Спартака».