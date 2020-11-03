Парфенов сменил Подпалого на посту главного тренера «Арсенала»

Бывший рулевой «Урала» Дмитрий Парфенов стал новым главным тренером «Арсенала», сообщает пресс-служба тульского клуба.

На этом посту он сменит Сергея Подпалого, который останется в клубной структуре на другой должности.

Причиной смены главного тренера команды стали последние результаты «Арсенала» в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 13 туров в активе туляков 12 очков и 12-е место в турнирной таблице. В последнем матче РПЛ «Арсенал» уступил в Казани «Рубину» со счетом 1:3.

Сергей Подпалый. Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Парфенов два последних сезона возглавлял «Урал» из Екатеринбурга. Под его руководством уральский клуб вышел в финал Кубка России-2018/19.

Новый главный тренер уже приступил к работе и провел первое тренировочное занятие с командой.

Подробнее о матче в Казани, где «Арсенал» проиграл «Рубину», можно почитать в материале «Реального времени».