Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Тедеско — лучшим тренером

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена лучшего игрока и тренера прошедшего игрового месяца.

Лучшим футболистом сентября стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Российский форвард выиграл в голосовании экспертов РПЛ и среди болельщиков, а вот представители «Матч Премьер» выбрали хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

Артём Дзюба — лучший игрок сентября в #ТинькоффРПЛ!



За форварда @zenit_spb проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа.#ИгрокМесяца pic.twitter.com/qw2KaDkTIs — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020

В тренерской номинации второй месяц подряд лучшим признан рулевой «Спартака» Доменико Тедеско. В сентябре его команда уступила в дерби с ЦСКА (1:3), а затем победила в гостях «Рубин» (2:0) и «Тамбов» (2:0).

Доменико Тедеско — лучший тренер #ТинькоффРПЛ в сентябре!



Тренера @fcsm_official во второй раз подряд единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики #ТренерМесяца pic.twitter.com/4QnTptyns8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020

Напомним, накануне РФС признал Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20.