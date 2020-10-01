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Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Тедеско — лучшим тренером

11:47, 01.10.2020
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, Тедеско — лучшим тренером
Фото: spartak.com

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена лучшего игрока и тренера прошедшего игрового месяца.

Лучшим футболистом сентября стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Российский форвард выиграл в голосовании экспертов РПЛ и среди болельщиков, а вот представители «Матч Премьер» выбрали хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

В тренерской номинации второй месяц подряд лучшим признан рулевой «Спартака» Доменико Тедеско. В сентябре его команда уступила в дерби с ЦСКА (1:3), а затем победила в гостях «Рубин» (2:0) и «Тамбов» (2:0).

Напомним, накануне РФС признал Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20.

СпортФутбол
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