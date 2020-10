Еще в одном городе Франции произошло нападение с ножом

Французские полицейские в городе Авиньоне застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом.

По свидетельствам очевидцев, нападавший выкрикивал «Аллах акбар».

#Breaking: Attack in #Avignon, France: a man tried to attack police officers in the middle of the street with a knife, shouting «Allah Akhbar», around 11:15 am, two hours after the #attack in the #NotreDame church in #Nice (3 dead). He was shot. No injuries. pic.twitter.com/E3Vg32ukbu