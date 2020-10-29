В Ницце неизвестный напал на людей с ножом: одна из жертв обезглавлена

Во французском городе Ницце неизвестный напал на людей с ножом. СМИ сообщают о трех погибших, одна женщина обезглавлена.

Мэр города Кристиан Эстрози рассказал, что при нападении мужчина выкрикивал «Аллах акбар» («Аллах велик»). Один из погибших был священником, передает ТАСС.

Ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. Предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон приравнял убийство преподавателя к исламистскому теракту. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности». Спустя время Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова». Оскорбление чувств мусульман осудил муфтий Татарстана.

