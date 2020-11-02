ЦБ РФ считает, что падение курса рубля не приведет к резкой инфляции

Центробанк заявил, что ослабление курса рубля хоть и повлияет на цены в ближайшие месяцы, однако рисков для инфляций нет. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — цитирует ЦБ ТАСС.

По прогнозам ЦБ РФ, по итогам 2020 года инфляция составит 3,9—4,2%.



Напомним, что сегодня валютные торги на Московской бирже начались с роста евро и доллара по отношению к рублю. Уже к 10 утра европейская валюта пробила отметку в 93,8 рубля впервые с декабря 2014 года, когда курс составлял более 100 рублей. В 10.47 курс евро на Мосбирже превысил отметку в 94 рубля.

