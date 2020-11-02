Путин перечислил приоритеты России в ракетно-космической сфере
Президент России Владимир Путин назвал приоритеты страны в ракетно-космической сфере — это наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов.
Решение этих задач имеет большое значение для страны, развития экономики, повышения безопасности России и сохранения лидерства на глобальном космическом рынке, отметил глава государства в ходе совещания по финансированию и развитию космической отрасли, пишет «РИА Новости».
Путин предложил сосредоточиться на вопросах финансирования космической сферы, ракетной промышленности.
14 октября с космодрома «Байконур» стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17».
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